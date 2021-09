Catanzaro | scontro frontale fra due auto sulla 106 | due morti e un ferito

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Duee ungrave. E’ questo il bilancio di un tragico incidente avvenuto stanotteStrada statale 106 nel comune di Sellia Marina, in provincia di. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, sono state una Fiat Panda di proprietà di una società di vigilanza, con a bordo due persone, e una Kia Rio. Nell’impatto hanno perso la vita sul colpo i due occupanti della Panda, mentre il conducente della Kia, gravemente, è stato estratto dalle lamiere, sottosto alle cure dei medici del 118 e poi trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente i carabinieri per i rilievi del caso, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito, e personale dell’Anas per rimettere in sicurezza il tratto stradale. L'articolo proviene da Italia Sera.