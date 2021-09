Caso Morisi, Salvini: “Ha sbagliato, ma su di me può contare” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi”. Matteo Salvini rompe il silenzio sul Caso dell’ormai ex social media manager Luca Morisi attualmente coinvolto in un presunto Caso di droga. Morisi sarebbe indagato a Verona per una questione di stupefacenti. Secondo quanto riportano La Repubblica e il Corriere della Sera, durante una perquisizione i carabinieri avrebbero trovato della droga nella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Non sarebbe solo una questione di possesso di stupefacenti: tre ragazzi fermati sempre dai ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi”. Matteorompe il silenzio suldell’ormai ex social media manager Lucaattualmente coinvolto in un presuntodi droga.sarebbe indagato a Verona per una questione di stupefacenti. Secondo quanto riportano La Repubblica e il Corriere della Sera, durante una perquisizione i carabinieri avrebbero trovato della droga nella sua cascina a Belfiore, paesino a venti chilometri dalla città in cui è residente dal 2003. L’inchiesta è assegnata al pubblico ministero Stefano Aresu. Non sarebbe solo una questione di possesso di stupefacenti: tre ragazzi fermati sempre dai ...

