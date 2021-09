Caso Morisi, l’affondo della ministra Dadone: «Ora chi citofona a Salvini?» (Di lunedì 27 settembre 2021) Arrivano, inevitabili, le prime reazioni politiche al Caso Morisi. A partire dagli ex alleati del Movimento 5 Stelle. «Chi citofonerà a casa di Salvini? Scagli la prima pietra chi è senza peccato», scrive su Facebook la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone. L’ormai ex social media manager della Lega Luca Morisi è iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. «La fragilità è parte dell’essere umano, il perbenismo e gli insulti da bar sport invece ci impediscono di affrontare i problemi reali di questo Paese in tutta la loro complessità. Ho dovuto fare un test del capello per dimostrare la mia terzietà nell’affrontare il tema delle droghe e ribadire un concetto banale: non devo necessariamente vivere un’esperienza per ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Arrivano, inevitabili, le prime reazioni politiche al. A partire dagli ex alleati del Movimento 5 Stelle. «Chi citofonerà a casa di? Scagli la prima pietra chi è senza peccato», scrive su Facebook laper le Politiche Giovanili Fabiana. L’ormai ex social media managerLega Lucaè iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. «La fragilità è parte dell’essere umano, il perbenismo e gli insulti da bar sport invece ci impediscono di affrontare i problemi reali di questo Paese in tutta la loro complessità. Ho dovuto fare un test del capello per dimostrare la mia terzietà nell’affrontare il tema delle droghe e ribadire un concetto banale: non devo necessariamente vivere un’esperienza per ...

Advertising

Corriere : ?? «Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad alt… - francescocosta : Oggi su Morning: le elezioni in Germania; cosa imparare dal caso di Luca Morisi, apparentemente coinvolto in una st… - NicolaPorro : ?? Il caso #Morisi, le elezioni in Germania e la polemica sulla poliziotta anti #greenpass.Questo e altro nella… - delca_it : Fonti investigative fanno sapere che la svolta nelle indagini si è avuta solo quando il leader della Lega, suonando… - aridatececonte : Il caso #Morisi mi dà l'occasione per rinnovare una proposta: PRETENDO IL TEST ANTIDROGA PER I PARLAMENTARI. Vis… -