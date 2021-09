Casina | carabiniere si toglie la vita il giorno prima del matrimonio | era un sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un gesto estremo ildel. Ciro Di Pietro, originario del Telesino e precisamente di Cerreto, in servizio da anni nell’Appennino reggiano, si è tolto lanella sua abitazione di, ildi un evento così bello e grande. Ilaveva 35 anni e domenica avrebbe dovuto convolare a nozze con Chiara Saccomanno, la compagna con cui scambiarsi il sì domenica. Ma sabato ha deciso di farla finita. L’uomo è stato trovato agonizzante nella sua abitazione proprio dalla fidanzata che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Purtroppo per Ciro Di Pietro non c’è stato nulla da fare.sgomenta per un gesto che non ha un motivo ...