Carolina Marconi e la lotta contro il cancro al seno: “Volevo avere un figlio, ho scoperto la malattia”. Silvia Toffanin si commuove (Di lunedì 27 settembre 2021) “Adesso sono ‘pelatina’, poi i capelli ricresceranno… Io sono così”. Prova a sdrammatizzare Carolina Marconi ospite a Verissimo per raccontare la sua lotta contro il cancro al seno. Un racconto duro, che mette alla prova Silvia Toffanin: la conduttrice non può fare a meno di commuoversi ascoltando le parole della showgirl. Non appena Carolina entra in studio, Silvia ha gli occhi lucidi e occorre a tutte e due qualche momento prima di iniziare a parlare: “Sono emozionatissima”, dice Marconi piangendo. E Toffanin (che proprio a FQMagazine ha raccontato della sofferenza non ancora alleviata per la morte della mamma, ndr), risponde con le lacrime agli occhi: “Anche io”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) “Adesso sono ‘pelatina’, poi i capelli ricresceranno… Io sono così”. Prova a sdrammatizzareospite a Verissimo per raccontare la suailal. Un racconto duro, che mette alla prova: la conduttrice non può fare a meno dirsi ascoltando le parole della showgirl. Non appenaentra in studio,ha gli occhi lucidi e occorre a tutte e due qualche momento prima di iniziare a parlare: “Sono emozionatissima”, dicepiangendo. E(che proprio a FQMagazine ha raccontato della sofferenza non ancora alleviata per la morte della mamma, ndr), risponde con le lacrime agli occhi: “Anche io”. ...

Advertising

fanpage : Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremame… - Corriere : Carolina Marconi: «Ho pensato: non ho tempo per un tumore, devo fare un figlio» - fanpage : Il suo messaggio veicola voglia di vivere, la gioia nel percepirsi al mondo. Nel suo sogno di diventare mamma, “Non… - zazoomblog : “Il mio regalo per te…”. Carolina Marconi fa crollare Silvia Toffanin: lo studio esplode in un lungo applauso -… - SPYit_official : Carolina Marconi racconta la battaglia contro il tumore: “È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore”… -