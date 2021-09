Caro Sindaco, l’arte è arte ma la vostra Spigolatrice resta fuori contesto (Di lunedì 27 settembre 2021) Gentile Sindaco di Sarpi, Antonio Gentile, ho letto la Sua dichiarazione sui social ripresa da più quotidiani in risposta al mio blog di ieri su HuffPost intitolato “Quella Spigolatrice di Sapri è uno schiaffo sessista” in merito all’inaugurazione della nuova statua dedicata alla Spigolatrice della poesia di Mercantini. Lei parla di “impeccabile interpretazione” dell’artista e trova “violento” e addirittura “sessista” il mio post che, al contrario, ha denunciato senza mezzi termini il sessismo di una cultura maschilista rappresentata proprio da quella statua. Inoltre fa intendere che la mia sia stata una strumentalizzazione politica nei confronti dei politici presenti. Vengo ai punti, uno per uno. Credo che lei quando parla di impeccabile interpretazione dell’artista e l’artista stesso che sostiene che “la depravazione è in chi la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Gentiledi Sarpi, Antonio Gentile, ho letto la Sua dichiarazione sui social ripresa da più quotidiani in risposta al mio blog di ieri su HuffPost intitolato “Quelladi Sapri è uno schiaffo sessista” in merito all’inaugurazione della nuova statua dedicata alladella poesia di Mercantini. Lei parla di “impeccabile interpretazione” dell’artista e trova “violento” e addirittura “sessista” il mio post che, al contrario, ha denunciato senza mezzi termini il sessismo di una cultura maschilista rappresentata proprio da quella statua. Inoltre fa intendere che la mia sia stata una strumentalizzazione politica nei confronti dei politici presenti. Vengo ai punti, uno per uno. Credo che lei quando parla di impeccabile interpretazione dell’artista e l’artista stesso che sostiene che “la depravazione è in chi la ...

