Caro affitti, a Berlino vince il sì al referendum per l’esproprio ai colossi immobiliari: il 56% a favore. La neo-sindaca: “Una legge si farà” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen!“, “Espropriare Deutsche Wohnen e company, combattere la speculazione!”. Il nome scelto dal comitato promotore era una specie di proclama di guerra, tanto che in molti gli davano minime chance di successo. E invece gli abitanti di Berlino hanno votato “sì” in massa al referendum popolare, tenuto insieme alle elezioni politiche, che propone di espropriare 220mila unità immobiliari ai colossi del real estate, quelli che controllano almeno 3mila alloggi in città (primo tra tutti Deutsche Wohnung, che ne possiede quasi 115mila) per porre un freno al Caro-affitti, che ha visto i canoni quasi raddoppiati (+85%) tra il 2007 e il 2019. A esprimersi a favore sono stati oltre un milione di elettori, il 56% del totale (per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) “Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen!“, “Espropriare Deutsche Wohnen e company, combattere la speculazione!”. Il nome scelto dal comitato promotore era una specie di proclama di guerra, tanto che in molti gli davano minime chance di successo. E invece gli abitanti dihanno votato “sì” in massa alpopolare, tenuto insieme alle elezioni politiche, che propone di espropriare 220mila unitàaidel real estate, quelli che controllano almeno 3mila alloggi in città (primo tra tutti Deutsche Wohnung, che ne possiede quasi 115mila) per porre un freno al, che ha visto i canoni quasi raddoppiati (+85%) tra il 2007 e il 2019. A esprimersi asono stati oltre un milione di elettori, il 56% del totale (per ...

