Carfagna | “Angela Merkel ha segnato la storia d’Europa negli anni delle grandi crisi”

(Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – La ministra per il Sud, Mara, ha voluto commentare la “fine dell’era di”, cancelliera tedesca uscente che ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni dopo aver fatto quattro mandati consecutivi.definisce la“una donna che hala. Ora che abbiamo imboccato la strada dello sviluppo, della crescita e dell’integrazione europea, bisogna rimanere su quella rotta, contro ogni tentazione di ritorno all’austerity”. L'articolo L'Opinionista.

