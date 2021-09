Carenza di arbitri in Piemonte, Serra da San Siro alla terza categoria (Di lunedì 27 settembre 2021) Ad agosto ha diretto Milan-Cagliari di Serie A e solo lo scorso 22 settembre era in campo per Ternana-Parma di Serie B. Ora invece il fischietto della Can di A e B Marco Serra è stato designato per dirigere la gara di domenica tra Cus Torino e Resistenza Granata in terza categoria. Il motivo, come spiega il Corriere della Sera, è la Carenza di arbitri in Piemonte nelle categorie più basse, che sta mettendo in crisi lo svolgimento dei campionati dilettantistici. “C’è stato un utile confronto con le massime cariche dell’Aia nazionale — ha detto Fabrizio Malacart, presidente regionale Aia del Piemonte — che hanno messo a disposizione gli arbitri non impegnati tra i professionisti nel weekend”. Tra i designati anche Basile e Nardella, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Ad agosto ha diretto Milan-Cagliari di Serie A e solo lo scorso 22 settembre era in campo per Ternana-Parma di Serie B. Ora invece il fischietto della Can di A e B Marcoè stato designato per dirigere la gara di domenica tra Cus Torino e Resistenza Granata in. Il motivo, come spiega il Corriere della Sera, è ladiinnelle categorie più basse, che sta mettendo in crisi lo svolgimento dei campionati dilettantistici. “C’è stato un utile confronto con le massime cariche dell’Aia nazionale — ha detto Fabrizio Malacart, presidente regionale Aia del— che hanno messo a disposizione glinon impegnati tra i professionisti nel weekend”. Tra i designati anche Basile e Nardella, ...

