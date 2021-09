Carceri | detenuto evaso a Bari rintracciato a Lecce

(Di lunedì 27 settembre 2021) E' statoe arrestato ail39enne Vincenzo Rosetti,ieri sera dal pronto soccorso del Policlinico didove si trovava per essere sottoposto ad esami, trasportato ...

Advertising

infoitinterno : Carceri, nuova evasione: detenuto fugge a Genova. Uilpa: Pronti a mobilitazione - statodelsud : Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Bari durante cure - Pino__Merola : Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Bari durante cure - Agenparl : Carceri: Evade altro detenuto a Genova, ma il più latitante è il Governo! - Comunicato stampa -… - Trmtv : Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Bari durante cure -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri detenuto

Agenzia ANSA

... essendo la terra di provenienza del, originario di Monteroni di Lecce. . 27 settembre 2021... i parti avvenuti in carcere, la sparatoria di Frosinone, quest'ennesima fuga di unnon fa ... Difatti, nel mentre si prende clamorosamente atto che nellearrivano con facilità persino ...Agente penitenziario pestato a sangue all’interno del carcere di Avellino. La spedizione punitiva è stata messa in atto da due detenuti. Il segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fatto ...Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa-Polizia Penitenziaria, che ha diffuso un comunicato. Si tratta di Vincenzo Rossetti, 39 anni, di Monteroni di Lecce, soprannominato il ...