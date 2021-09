“Cara Judith Butler | come traduci la parola ' gender' per le donne afghane?”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Bina Shah è una famosa scrittrice pakistana tradotta in tutto il mondo. In questo saggio che sta facendo molto discutere, Shah irride le neofemministe occidentali, la madrina delche insegna a Berkeley, che ha criticato il tentativo di liberare le. Ho scritto un tweet arrabbiato: "Ho solo bisogno di saperesi applica la definizione di donna dialleche vengono picchiate per strada dai talebani. Ha mai considerato che le sue idee non si adattano alla vita dellenel Sud del mondo?’" Ho pubblicato il tweet dopo aver letto dell’ormai famigerata intervista al Guardian in cuiha affermato che le Terf ...

Il Foglio

Quanto ai soliti nomi, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, Luce Irigaray, Butler,... in passato, grazie anche a Mine Kaylan, un'amica molto, performance artist. Nel corso della ... Dai comunisti col Rolex alle femministe twerkanti. Claudia Nahum, 38 anni, romana, in arte Baby K, regina del reggaeton e del suono urban latin, torna nella stagione a lei più, l'estate dei tormentoni, quando spopola persino più che nel resto ... Una scrittrice pakistana irride le neofemministe occidentali: "Le donne sono picchiate dai talebani per il loro sesso biologico", scrive The Feministani (9/9) ...