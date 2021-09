Cannabis: Brescia, 'governo proroghi termine per consegna certificati elettorali' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il Referendum sulla Cannabis ha raggiunto le 500mila firme necessarie, ma circa 1400 comuni non hanno inviato al comitato promotore i certificati elettorali di tre quarti dei sottoscrittori. L'appello del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, è utile, ma non basta e non possiamo permettere che la burocrazia fermi la volontà popolare. Il governo intervenga tempestivamente per la proroga dei termini entro cui i comuni devono consegnare le certificazioni elettorali mancanti". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. “In commissione diverse forze politiche si sono dette pronte a trovare una soluzione, ma purtroppo non è stato possibile inserire una norma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il Referendum sullaha raggiunto le 500mila firme necessarie, ma circa 1400 comuni non hanno inviato al comitato promotore idi tre quarti dei sottoscrittori. L'appello del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, è utile, ma non basta e non possiamo permettere che la burocrazia fermi la volontà popolare. Ilintervenga tempestivamente per la proroga dei termini entro cui i comuni devonore le certificazionimancanti". Così Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. “In commissione diverse forze politiche si sono dette pronte a trovare una soluzione, ma purtroppo non è stato possibile inserire una norma ...

