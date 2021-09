Canarie, non si ferma l’eruzione vulcanica: sepolte altre abitazioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Non si ferma l’eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre sull‘isola di La Palma, Canarie. Ieri sera la colata lavica è arrivata a 1.6 chilometri dalla costa, travolgendo diverse case nella località di Todoque, precedentemente evacuata per evitare vittime. Nelle ultime ore il flusso di lava che cola verso la costa si è ravvivato, in base a quanto hanno osservato le autorità e gli esperti di vulcanologia. Secondo quanto riporta Efe, tra gli edifici travolti dalla lava ci sono il centro sanitario del paese e la chiesa, il cui campanile è crollato. Dal 19 settembre, quando è iniziata l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, gli edifici sepolti dalla lava sono stati più di 500. Le autorità hanno ordinato alla popolazione di alcuni piccoli nuclei urbani della costa di rimanere a casa. C’è il rischio che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Non siiniziata il 19 settembre sull‘isola di La Palma,. Ieri sera la colata lavica è arrivata a 1.6 chilometri dalla costa, travolgendo diverse case nella località di Todoque, precedentemente evacuata per evitare vittime. Nelle ultime ore il flusso di lava che cola verso la costa si è ravvivato, in base a quanto hanno osservato le autorità e gli esperti di vulcanologia. Secondo quanto riporta Efe, tra gli edifici travolti dalla lava ci sono il centro sanitario del paese e la chiesa, il cui campanile è crollato. Dal 19 settembre, quando è iniziatadel vulcano Cumbre Vieja, gli edifici sepolti dalla lava sono stati più di 500. Le autorità hanno ordinato alla popolazione di alcuni piccoli nuclei urbani della costa di rimanere a casa. C’è il rischio che ...

Ultime Notizie dalla rete : Canarie non Canarie, eruzione vulcano a La Palma si ferma dopo 8 giorni ... dopo otto giorni, l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma, alle Canarie. Nelle ultime ore dal cratere del vulcano non arrivano più rumori di esplosioni né dei materiali ...

Canarie, si placa il vulcano Cumbre Vieja dopo 8 giorni Si è fermata improvvisamente, dopo otto giorni, l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma, alle Canarie. Nelle ultime ore dal cratere del vulcano non arrivano più rumori di esplosioni né dei materiali fuoriusciti. Una coltre di cenere e fumo aleggia ancora sopra la vetta, sebbene sia più piccola ...

Le 10 spiagge da non perdere a Gran Canaria Il Fatto Quotidiano Canarie, eruzione vulcano a La Palma si ferma dopo 8 giorni Si è fermata improvvisamente, dopo otto giorni, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma, alle Canarie. Nelle ultime ore dal cratere del vulcano non arrivano più rumori di esplosioni ...

Continua l’eruzione del vulcano alle Canarie, travolte altre case Continua l'eruzione del vulcano alle Canarie, travolte altre case. Cronaca - Ordine di rimanere a casa in alcune località sulle coste di La Palma - VIDEO ...

