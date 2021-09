Campania, il bollettino Covid: 176 positivi, 6 nuovi decessi (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 176 a fronte di 6.547 tamponi processati (tasso al 2,6%). Si registrano 5 nuovi decessi negli ultimi due giorni più uno morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 19 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 18); 258 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 259). Il bollettino di ieri L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. Icasi sono 176 a fronte di 6.547 tamponi processati (tasso al 2,6%). Si registrano 5negli ultimi due giorni più uno morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 19 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 18); 258 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 259). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

