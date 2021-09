Camionisti stanchi | pompe vuote BoJo valuta l’esercito per la crisi della benzina

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 settembre 2021) Una scena quotidiana nelle principali strade del Venezuela si è drammaticamente replicata questo weekend nel Regno Unito. I cittadini britannici, preoccupati per la scarsità, sono corsi alle poche stazioni di servizio ancora aperte per fare rifornimento di combustibile. A scattare l’allarme è stata la petrolifera British Petroleum (Bp), che ha annunciato di essere stata costretta a chiudere “temporaneamente” alcuni distributori diper mancanza di carburante. L’impresa ha detto di essere impegnata per risolvere il problema e di volere dare priorità alle stazioni con più richiesta nelle autostrade. Altri operatori come la petrolifera Esso hanno confermato che un “piccolo numero” delle lorosi sono viste colpite dalla. Unache, secondo gli esperti ...