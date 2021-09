Camionisti stanchi | pompe vuote BoJo valuta l' esercito per la crisi della benzina

(Di lunedì 27 settembre 2021) ... si legge sul quotidiano New York Times . "La decisione riflette l'allarme all'interno del governo per una continua interruzione delle forniture " prosegue la pubblicazione - . I britannici sono ...

... i datori di lavoro non hanno potuto reclutare liberamente lavoratori europei e la pandemia ha aggravato una crisi che deriva da una carenza a lungo termine dibritannici. Johnson è pronto ...Gli imprenditori cremaschi sonodi aspettare e di dover lavorare senza infrastrutture ... Iimpazziscono, soprattutto gli stranieri. Una zona industriale che non è servita dalla ...Lunghe code nelle stazioni di servizio britanniche per la mancanza di combustibile. La pandemia, la Brexit, i problemi sistemici del settore e la retromarcia del governo ...