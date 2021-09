Calenda: 'Vado al ballottaggio e vinco. E al Giubileo Roma sarà pronta' (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano 6 giorni all'apertura delle urne per la corsa a Sindaco di Roma. Tra i candidati per il Campidoglio ce ne è un o che è in corsa da oltre 400 giorni. Una sorta di maratoneta, oramai. Carlo ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Mancano 6 giorni all'apertura delle urne per la corsa a Sindaco di. Tra i candidati per il Campidoglio ce ne è un o che è in corsa da oltre 400 giorni. Una sorta di maratoneta, oramai. Carlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Vado Calenda: 'Vado al ballottaggio e vinco. E al Giubileo Roma sarà pronta' Carlo Calenda, ultima settimana di campagna elettorale. Lei è in corsa da un anno, alcuni suoi avversari da pochi mesi. Secondo lei uno svantaggio o vantaggio? 'È uno straordinario vantaggio. I ...

"Subito pulizia straordinaria". Programma elettorale scopiazzato tra Gualtieri e Calenda Nel caso di Gualtieri - Michetti è un testa a testa, viceversa se ci vado io stacco di molto Michetti'. Bertolaso dice no a Calenda: non sono un numero due

Calenda: «Vado al ballottaggio e vinco. E al Giubileo Roma sarà pronta»

Elezioni Roma, incontro Calenda-Salvini - Video Incontro tra Carlo Calenda e Matteo Salvini a Porta Portese. Il leader di Azione, candidato sindaco a Roma nelle imminenti elezioni comunali, su Twitter ha pubbligato il video dell'incontro con il lea ...

