Calciomercato Roma | l’Al Rayyan prende tempo per Nzonzi

(Di lunedì 27 settembre 2021), ancora alcuni dettagli da definire per la cessione dial club qatariota: la situazione Come riferito dal quotidiano Il, Steven, atterrato in Qatar un paio di giorni fa, dovrà attendere ancora prima di ufficializzare il suo passaggio al. Il club qatariota, prima di acquistare ufficialmente il centrocampista francese dalla, dovrà infatti cedere il centrocampista Franck Kom per liberare spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, #Nzonzi ancora in attesa del suo trasferimento ?? - Ago9100 : RT @nonleggerlo: Chi ha immesso più soldi nel #calciomercato negli ultimi 5 anni (saldo, differenza tra entrate e uscite): 1. #Milan (-371… - cmdotcom : #Mourinho furioso, ecco il VIDEO integrale della lite col delegato della Lega: 'Non mi fate parlare' #Roma #Lazio… - vam237 : RT @nonleggerlo: Chi ha immesso più soldi nel #calciomercato negli ultimi 5 anni (saldo, differenza tra entrate e uscite): 1. #Milan (-371… - Hitchfool31 : RT @nonleggerlo: Chi ha immesso più soldi nel #calciomercato negli ultimi 5 anni (saldo, differenza tra entrate e uscite): 1. #Milan (-371… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Chiede le motivazioni e l'addetto Lega gli spiega che la Lazio ha scelto una modalità differente di approccio alla conferenza rispetto a quella della. Quindi solo domande da parte di Sky. Lo ...Tali punti arrivano dopo quattro trasferte e due sole gare giocate in casa , e dopo aver affrontato già tre delle sette sorelle (, Atalanta ed Inter). Terza vittoria consecutiva in trasferta, non ...Dati ai quali va aggiunto in primis il palo colpito di testa nel primo tempo e poi il calcio di rigore procurato a 20' dalla fine e che ha permesso alla Roma di accorciare sì le distanze, senza però ...Essere Mourinho vuol dire prendersi le proprie responsabilità anche nelle sconfitte più cocenti. E’ una carezza su facce tristi e sconsolate. Come quelle che ieri, al triplice fischio di uno dei derby ...