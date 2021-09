Calciomercato Napoli | il top club punta Osimhen | pericolo addio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Victorsta stupendo mezza Europa con l'inizio di stagione ad alti livelli. L'attaccante delè già al centro di voci die in estate c'è ildi salutarlo. Ci sono i topeuropei che hanno intenzione dire il classe '98 e portarlo via dalla Serie A. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Manchester City ha messo nel mirino: ilrischia di perderlo nel prossimo. I 6 gol stagionali, compresa la doppietta contro il Leicester, hanno portato i radar di Guardiola a soffermarsi sul numero 9 azzurro. Ilnon vuole perdereed è forte del lungo contratto firmato due estati fa. De Laurentiis vuole costruire il ...

Antonio Cassano, ospite della Bobo Tv, dice la sua sul Napoli: 'Spalletti ha già vinto, gli faccio i miei complimenti. È riuscito a creare una squadra e sta mettendo i puntini sulle i a tanti calciatori del gruppo, il più importante è Osimhen. Spalletti ...