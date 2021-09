Calcio, Roberto Mancini annuncerà giovedì i convocati dell’Italia per la Final Four di Nations League 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) Un momento sereno per Roberto Mancini. Il CT della Nazionale italiana di Calcio è stato probabilmente il principale artefice della sorprendente vittoria degli azzurri agli Europei 2021, consentendo alla compagine del Bel Paese di tornare a vincere un titolo di questo genere a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Un successo frutto di qualità e determinazione che è come se avesse dato il via all’estate felice dello sport italiano, che si sta riverberando stando agli ultimi riscontri. Da questo punto di vista, la formazione azzurra non può certo guardarsi troppo allo specchio, visto che le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar hanno già dimostrato come nessun match sia scontato. Tuttavia, grazie al riscontro contro la Lituania a Reggio Emilia nell’ultima apparizione, è arrivato per Mancini e la sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Un momento sereno per. Il CT della Nazionale italiana diè stato probabilmente il principale artefice della sorprendente vittoria degli azzurri agli Europei, consentendo alla compagine del Bel Paese di tornare a vincere un titolo di questo genere a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Un successo frutto di qualità e determinazione che è come se avesse dato il via all’estate felice dello sport italiano, che si sta riverberando stando agli ultimi riscontri. Da questo punto di vista, la formazione azzurra non può certo guardarsi troppo allo specchio, visto che le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar hanno già dimostrato come nessun match sia scontato. Tuttavia, grazie al riscontro contro la Lituania a Reggio Emilia nell’ultima apparizione, è arrivato pere la sua ...

