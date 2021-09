Calcio: Juventus, Dybala e Morata a disposizione dopo sosta Nazionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Torino, 27 set. - (Adnkronos) - Gli attaccanti della Juventus Paulo Dybala e Alvaro Morata, infortunati ieri nel match con la Sampdoria, torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la pausa per le Nazionali. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. "Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Torino, 27 set. - (Adnkronos) - Gli attaccanti dellaPauloe Alvaro, infortunati ieri nel match con la Sampdoria, torneranno adi Massimiliano Allegrila pausa per le. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. "Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: per Alvarouna lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulouna elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno alaper gli impegni delle".

