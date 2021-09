Calcio: Jorginho, 'mi ha infastidito sentire che sono arrivato al Chelsea per Sarri' (Di lunedì 27 settembre 2021) Londra, 27 set. - (Adnkronos) - "La cosa che mi ha infastidito di più è sentire che sono arrivato qui per Sarri, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore". Lo dice il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, Jorginho, a BT Sport in merito alle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione con i 'Blues' Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Londra, 27 set. - (Adnkronos) - "La cosa che mi hadi più èchequi per, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore". Lo dice il centrocampista dele della Nazionale italiana,, a BT Sport in merito alle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione con i 'Blues'

