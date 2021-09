Calcio: Italia, giovedì convocazioni per Nations League, domenica raduno al Suning Center (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. - (Adnkronos) - Nella serata di giovedì 30 settembre il Ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della Nations League, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo in Italia. Lo stadio ‘Giuseppe Meazza' di Milano ospiterà infatti mercoledì 6 ottobre la prima semifinale tra Italia e Spagna, mentre giovedì 7 ottobre a Torino si affronteranno la Francia Campione del Mondo e il Belgio numero uno del Ranking FIFA. La Nations League, vinta nella prima edizione dal Portogallo, verrà poi assegnata domenica, di nuovo a Milano, dopo che nel pomeriggio Torino avrà ospitato la finale di consolazione. La Nazionale si radunerà domenica sera al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. - (Adnkronos) - Nella serata di30 settembre il Ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo in. Lo stadio ‘Giuseppe Meazza' di Milano ospiterà infatti mercoledì 6 ottobre la prima semifinale trae Spagna, mentre7 ottobre a Torino si affronteranno la Francia Campione del Mondo e il Belgio numero uno del Ranking FIFA. La, vinta nella prima edizione dal Portogallo, verrà poi assegnata, di nuovo a Milano, dopo che nel pomeriggio Torino avrà ospitato la finale di consolazione. La Nazionale si raduneràsera al ...

