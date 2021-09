Calcio: Italia, giovedì convocazioni per Nations League, domenica raduno al Suning Center (2) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - A Milano l'Italia non perde da 93 anni ed è imbattuta nelle 28 gare disputate allo Stadio di San Siro poi “Meazza”, dove però nelle ultime 5 uscite ha raccolto 5 pareggi, compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai Mondiali 2018. Il digiuno da vittorie al Meazza dura ormai da 9 anni: l'ultima vittoria risale al 16 ottobre 2012, 3-1 alla Danimarca (gol di Montolivo, De Rossi e Balotelli). Italia-Spagna a Milano si è già giocata 3 volte: 2 pareggi (1924 e 1980) e una vittoria Italiana (4-0, nel 1942). Con la vittoria sulla Lituania, l'Italia ha stabilito un altro record, quello della serie di imbattibilità più lunga della storia del Calcio a livello di Nazionali: 37 gare senza sconfitta, meglio della Spagna 2007-2009 (35) e del Brasile 1993-1995 (35, ma con un'altra gara ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - A Milano l'non perde da 93 anni ed è imbattuta nelle 28 gare disputate allo Stadio di San Siro poi “Meazza”, dove però nelle ultime 5 uscite ha raccolto 5 pareggi, compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai Mondiali 2018. Il digiuno da vittorie al Meazza dura ormai da 9 anni: l'ultima vittoria risale al 16 ottobre 2012, 3-1 alla Danimarca (gol di Montolivo, De Rossi e Balotelli).-Spagna a Milano si è già giocata 3 volte: 2 pareggi (1924 e 1980) e una vittoriana (4-0, nel 1942). Con la vittoria sulla Lituania, l'ha stabilito un altro record, quello della serie di imbattibilità più lunga della storia dela livello di Nazionali: 37 gare senza sconfitta, meglio della Spagna 2007-2009 (35) e del Brasile 1993-1995 (35, ma con un'altra gara ...

