Calcio: Guardiola 'Messi al Psg una sorpresa, spero domani giochi' (Di lunedì 27 settembre 2021) "Come si fermano lui, Neymar e Mbappè? Difendendo da squadra" PARIGI (FRANCIA) - "L'arrivo di Messi al Psg è stata una sorpresa, fino a qualche anno fa nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ma nel ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Come si fermano lui, Neymar e Mbappè? Difendendo da squadra" PARIGI (FRANCIA) - "L'arrivo dial Psg è stata una, fino a qualche anno fa nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ma nel ...

