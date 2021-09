Calcio: Capello, 'può essere l'anno buono per il Napoli' (Di lunedì 27 settembre 2021) Firenze, 27 set. - (Adnkronos) - “Questo può essere buono per il Napoli. E' partito bene, dimostrando di essere una squadra. Ha qualità in ogni settore. Credo che sarà difficile batterlo e difficile da raggiungere. Lo dissi già due mesi fa. Non è andato in Champions per pochi punti. Gli scontri diretti saranno fondamentali. L'unico ostacolo può essere rappresentato dal fatto che a gennaio Koulibaly e Anguissa saranno impegnati nella coppa d'Africa. L'Inter è considerata la favorita insieme alla Juventus che purtroppo ha dei problemi. Vedo un Il Milan frizzante, speriamo duri così, il campionato sarà ancora più competitivo”. Lo ha detto Fabio Capello, oggi a Coverciano ritirando il premio “Inside the Sport” (II edizione), promosso dal Mcl - Movimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Firenze, 27 set. - (Adnkronos) - “Questo puòper il. E' partito bene, dimostrando diuna squadra. Ha qualità in ogni settore. Credo che sarà difficile batterlo e difficile da raggiungere. Lo dissi già due mesi fa. Non è andato in Champions per pochi punti. Gli scontri diretti sarfondamentali. L'unico ostacolo puòrappresentato dal fatto che a gennaio Koulibaly e Anguissa sarimpegnati nella coppa d'Africa. L'Inter è considerata la favorita insieme alla Juventus che purtroppo ha dei problemi. Vedo un Il Milan frizzante, speriamo duri così, il campionato sarà ancora più competitivo”. Lo ha detto Fabio, oggi a Coverciano ritirando il premio “Inside the Sport” (II edizione), promosso dal Mcl - Movimento ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Capello, 'può essere l'anno buono per il Napoli' (2)... - TV7Benevento : Calcio: Capello, 'può essere l'anno buono per il Napoli'... - tuttosport : #Capello: 'Inter e Juve sono le favorite per lo scudetto' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Capello: 'Ho visto una convinzione importante del Napoli, ha dimostrato di essere una squadra' https://t.… - CorSport : #Capello: 'Sarà difficile raggiungere il #Napoli'. Su Osimhen... -