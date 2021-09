Calcio: Atalanta, lesione al bicipite femorale per Palomino (Di lunedì 27 settembre 2021) Bergamo, 27 set. - (Adnkronos) - lesione di primo grado al bicipite femorale per il difensore centrale dell'Atalanta, Jose Luis Palomino che sarà costretto a saltare l'impegno di mercoledì in Champions League contro lo Young Boys. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Bergamo, 27 set. - (Adnkronos) -di primo grado alper il difensore centrale dell', Jose Luische sarà costretto a saltare l'impegno di mercoledì in Champions League contro lo Young Boys.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Atalanta, lesione al bicipite femorale per Palomino... - sportli26181512 : Atalanta, lesione muscolare per Palomino: niente Champions: Danno non grave al bicipite femorale sinistro, ma a ris… - PinoMeazza : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Partita decisiva? Non ancora ma senz'altro è molto ma molto importante. Lo Shakthar è ottima squadra, ben allen… - mouisgod : Non riesco a reggere i ritmi del calcio della gente. Non ho ancora assimilato la partita con l'Atalanta che oggi mi… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Shakhtar-Inter, importante ma non decisiva. Con l'Atalanta grande reazione': Inzaghi: 'Shakhtar-Inter, im… -