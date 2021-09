Calcio | Agnelli | ' grandi istituzioni da garanti a broker'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Torino, 27 set. - (Adnkronos) - "Ledel, che agli albori svolgevano la funzione di terze parti indipendenti edell'applicazione corretta delle regole, hanno progressivamente aggiunto al ruolo di regolatori quello di organizzatori,, distributori del prodottoe infine percettori e distributori dei proventi". Così il presidente della Juventus Andreain un passaggio della lettera agli azionisti del club bianconero. "La programmazione sana e credibile di una Società -prosegue il numero uno della 'Vecchia Signora'- non può basarsi su obsolete impalcature di sistema, pena il ridimensionamento collettivo del comparto, cioè quanto di meno auspicabile per il, lo sport più popolare del mondo" "Il ...

... con imponenti mezzi finanziari messi a disposizione della Società, ile la Juventus in ... Si apre così la lettera del presidente della Juventus Andreaagli azionisti del club bianconero ,...Il presidente della Juventus, Andrea, torna a parlare della Superlega nella lettera agli azionisti della Vecchia Signora. In ... parlando di tre valori fondamentali per il benessere del...Il presidente della Juventus rilancia l'idea della Super League: "Si propone di offrire il miglior spettacolo calcistico con 3 valori essenziali". Andrea Agnelli scrive agli azionisti della Juventus.Torino, 27 set. - (Adnkronos) - "Le grandi istituzioni del calcio, che agli albori svolgevano la funzione di terze parti indipendenti e garanti dell'applicazione corretta delle regole, hanno progressi ...