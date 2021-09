Calci, schiaffi e sputi alla giovane compagna: arrestato 29enne della Val Seriana (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato pomeriggio il personale della squadra mobile della Questura di Bergamo, in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari Massimiliano Magliacani, ha tratto in arresto e condotto in carcere un giovane ventinovenne della media Val Seriana, responsabile di reiterati maltrattamenti fisici, verbali e umilianti e per violenza sessuale nei confronti della giovane compagna convivente, poco più che ventenne. L’attività di indagine, coordinata dal pm Laura Cocucci, è scaturita da una prima segnalazione giunta alla questura da un centro antiviolenza alla quale si era rivolta la madre della giovane, preoccupata che la figlia potesse essere ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato pomeriggio il personalesquadra mobileQuestura di Bergamo, in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari Massimiliano Magliacani, ha tratto in arresto e condotto in carcere unventinovennemedia Val, responsabile di reiterati maltrattamenti fisici, verbali e umilianti e per violenza sessuale nei confronticonvivente, poco più che ventenne. L’attività di indagine, coordinata dal pm Laura Cocucci, è scaturita da una prima segnalazione giuntaquestura da un centro antiviolenzaquale si era rivolta la madre, preoccupata che la figlia potesse essere ...

