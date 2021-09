Cagliari | Marin | ”Napoli squadra fortissima | sta facendo grandi cose”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 27 settembre 2021): ”è una, sta. Era complicato metterlo in difficoltà uscendo con dei punti dallo stadio” Ilesce sconfitto dal “Maradona” di. Un gol di Osimhen, nel primo tempo, e un rigore di Insigne danno ai partenopei il sesto successo su sei in questo primo scorcio di campionato. Anche i rossoblù hanno dovuto arrendersi ad unain grande salute (16 gol all’attivo, 2 soli al passivo), trascinata da uno scatenato Osimhen. Walter Mazzarri, ha devuto rinunciare a Dalbet sofferente al flessore della coscia sinistra, ha schierato Cragno in porta, difesa a quattro con Zappa, Godin, Walukiewicz e Caceres, reparto di mezzo formato da Nandez, Deiola, Strootman e ...