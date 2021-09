Cacciari: “Non ho mai messo in discussione il referendum ma il modo in cui oggi si realizza. Coi clic Ferragni ne potrebbe indire 500 al giorno” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non ho assolutamente messo in discussione l’istituto referendario, ma la situazione generale in cui oggi si colloca la pratica di questo istituto. Il mio è un richiamo alla discussione a tutto campo sull’argomento e non ha nulla a che vedere con una posizione contraria su questo o su quel referendum nei suoi contenuti”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari che, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, chiarisce il senso del suo editoriale sull’Espresso, foriero di polemiche sui social e, in particolare, di dissenso della senatrice di Più Europa, Emma Bonino, e di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e componente del Comitato promotore del referendum ‘Cannabis legale‘. Cacciari, che pur dichiara il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non ho assolutamenteinl’istituto referendario, ma la situazione generale in cuisi colloca la pratica di questo istituto. Il mio è un richiamo allaa tutto campo sull’argomento e non ha nulla a che vedere con una posizione contraria su questo o su quelnei suoi contenuti”. Sono le parole del filosofo Massimoche, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, chiarisce il senso del suo editoriale sull’Espresso, foriero di polemiche sui social e, in particolare, di dissenso della senatrice di Più Europa, Emma Bonino, e di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e componente del Comitato promotore del‘Cannabis legale‘., che pur dichiara il suo ...

