Byron in love: il soggiorno sfrenato del poeta in Laguna (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando vi approdò il 10 novembre 1816 aveva ventotto anni. Venezia per lui fu una “gloriosa” fuga dopo anni di iperpasticci umani, sociali, amorosi, erotici. George Gordon Byron si era consentito il consentibile. Intanto una relazione con l’eccentrica Caroline Lamb, la dama più in voga del momento, che avrebbe definito Byron “pazzo, cattivo e pericoloso da frequentare”. Mentre si “intratteneva” con la Lamb, divenne intimo della sorellastra Augusta (figlia di suo padre e della sua prima moglie, e già sposata con George Leigh, cugino materno di primo grado) con la quale ebbe un’intensa relazione. Nell’aprile del 1814 dall’incestuoso rapporto nacque Medora Leigh, battezzata con il cognome del marito di Augusta. Per depistare i pettegolezzi cresciuti attorno allo scandalo “familiare”, il 2 gennaio 1815 Byron sposò Anne Isabella ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Quando vi approdò il 10 novembre 1816 aveva ventotto anni. Venezia per lui fu una “gloriosa” fuga dopo anni di iperpasticci umani, sociali, amorosi, erotici. George Gordonsi era consentito il consentibile. Intanto una relazione con l’eccentrica Caroline Lamb, la dama più in voga del momento, che avrebbe definito“pazzo, cattivo e pericoloso da frequentare”. Mentre si “intratteneva” con la Lamb, divenne intimo della sorellastra Augusta (figlia di suo padre e della sua prima moglie, e già sposata con George Leigh, cugino materno di primo grado) con la quale ebbe un’intensa relazione. Nell’aprile del 1814 dall’incestuoso rapporto nacque Medora Leigh, battezzata con il cognome del marito di Augusta. Per depistare i pettegolezzi cresciuti attorno allo scandalo “familiare”, il 2 gennaio 1815sposò Anne Isabella ...

