Buoni o Cattivi: anticipazioni puntata martedì 28 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) martedì 28 settembre 2021 andrà in onda la quarta ed ultima puntata di Buoni o Cattivi. Questo nuovo appuntamento con il programma di Videonews avrà il titolo FANatici e parlerà in modo approfondito degli eccessi, della dedicazione e della venerazione che molti fan hanno nei confronti di personaggi sportivi, cantanti o influencer. Il programma, in onda come sempre in prima serata su Italia 1, racconterà quindi di un nuovo spaccato della realtà italiana trattando storie reali che sono a confine tra bene e male. Condotto da Veronica Gentili, il programma di casa Mediaset tornerà quindi a raccontare una storia molto attuale senza filtri come già successo nel corso degli appuntamenti precedenti. Buoni o Cattivi - FANatici: quando essere fan significa essere fanatici Nel ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 settembre 2021)282021 andrà in onda la quarta ed ultimadi. Questo nuovo appuntamento con il programma di Videonews avrà il titolo FANatici e parlerà in modo approfondito degli eccessi, della dedicazione e della venerazione che molti fan hanno nei confronti di personaggi sportivi, cantanti o influencer. Il programma, in onda come sempre in prima serata su Italia 1, racconterà quindi di un nuovo spaccato della realtà italiana trattando storie reali che sono a confine tra bene e male. Condotto da Veronica Gentili, il programma di casa Mediaset tornerà quindi a raccontare una storia molto attuale senza filtri come già successo nel corso degli appuntamenti precedenti.- FANatici: quando essere fan significa essere fanatici Nel ...

