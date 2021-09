Buongiorno dalla Borsa 27 settembre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) (TeleBorsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.798 punti; sulla stessa linea, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 15.329,68 punti. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 30.240,1 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 14.357,8 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,02%; tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,54%. Buona la performance a Milano del comparto viaggi e intrattenimento, che riporta un +1,43% sul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Tele) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.798 punti; sulla stessa linea, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 15.329,68 punti. Non si allontanaparità Tokyo, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 30.240,1 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 14.357,8 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,02%; tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,54%. Buona la performance a Milano del comparto viaggi e intrattenimento, che riporta un +1,43% sul ...

