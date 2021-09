Bufera sulla nuova statua della Spigolatrice di Sapri: "Un'offesa alle donne e alla storia" (Di lunedì 27 settembre 2021) Polemiche sui social per la statua raffigurante la "Spigolatrice" inaugurata a Sapri, in provincia di Salerno, alla presenza delle autorità locali e del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in città per un giro elettorale. Si tratta, secondo i detrattori, di una versione sessista della contadina, addetta alla spigolatura, al centro dell'opera di Luigi Mercantini dedicata al fallito tentativo di insurrezione antiborbonica nel Cilento. In particolare spicca l'abito striminzito e trasparente che lascia intravedere le forme della lavoratrice dei campi. La statua in bronzo è stata realizzata dallo scultore Emanuele Stifano "Se fosse stato per me - scrive l'artista su facebook - avrei realizzato una figura completamente nuda, lo stesso vale per il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Polemiche sui social per laraffigurante la "" inaugurata a, in provincia di Salerno,presenza delle autorità locali e del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in città per un giro elettorale. Si tratta, secondo i detrattori, di una versione sessistacontadina, addettaspigolatura, al centro dell'opera di Luigi Mercantini dedicata al fallito tentativo di insurrezione antiborbonica nel Cilento. In particolare spicca l'abito striminzito e trasparente che lascia intravedere le formelavoratrice dei campi. Lain bronzo è stata realizzata dallo scultore Emanuele Stifano "Se fosse stato per me - scrive l'artista su facebook - avrei realizzato una figura completamente nuda, lo stesso vale per il ...

