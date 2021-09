Britney Spears: la popstar che lotta per riavere la sua libertà (Di lunedì 27 settembre 2021) Dai vertici delle classifiche mondiali alle aule di tribunale per ritornare ad avere la sua libertà e la gestione suo patrimonio. É questa la dolorosa parabola di Britney Spears, una delle popstar di maggiore successo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, raccontata dal docufilm Britney vs Spears, in onda su Netflix dal 28 settembre. Il documentario segue di pochi mesi Framing Britney Spears, realizzato da FX e Hulu in collaborazione con il New York Times e trasmesso in Italia da Discovery+, con il quale condivide l'etichetta di "unofficial", cioè realizzato senza interpellare direttamente la popstar, alla quale non è piaciuto affatto («ho pianto per due settimane dopo averlo visto», ha fatto sapere ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 settembre 2021) Dai vertici delle classifiche mondiali alle aule di tribunale per ritornare ad avere la suae la gestione suo patrimonio. É questa la dolorosa parabola di, una delledi maggiore successo a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, raccontata dal docufilmvs, in onda su Netflix dal 28 settembre. Il documentario segue di pochi mesi Framing, realizzato da FX e Hulu in collaborazione con il New York Times e trasmesso in Italia da Discovery+, con il quale condivide l'etichetta di "unofficial", cioè realizzato senza interpellare direttamente la, alla quale non è piaciuto affatto («ho pianto per due settimane dopo averlo visto», ha fatto sapere ...

