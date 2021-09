Bridgerton 2 | Netflix anticipa le immagini della seconda stagione della serie tv Il video

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo che latvè stata prolungata per altra 4 stagioni arrivano finalmente delle notizie succose per i tanti fanche stanno ancora aspettando di vedere la. Pochi giorni fa si è infatti tenuto l’attesissimo evento globaleTudum, una kermesse visibile online che hato le future uscitepiattaforma, durante il quale gli abbonati del colosso dello streaming hanno ricevuto in anteprima le primedel prodotto ideato e scritto dall’osannata Shonda Rhimes.Tudum: un evento globale per tutti gli ...

2 arriverà sunel 2022 e online sono state condivisi le prime foto ufficiali, in cui debutta la famiglia Sharma, e il video del panel con i protagonisti organizzato per l'evento in ...Oggiha rilasciato le prime immagini dell'attesissima seconda stagione di, che sarà disponibile nel 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Lady Whisteldown é tornata con ...Dopo che la serie tv Bridgerton è stata prolungata per altra 4 stagioni arrivano finalmente delle notizie succose per i tanti fan della serie che stanno ancora aspettando di vedere la seconda stagione ...Bridgerton 2, le immagini in anteprima della seconda stagione: Anthony (Jonathan Bailey) incontra il suo nuovo amore Kate (Simone Ashley) ...