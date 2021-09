Bridgerton 2 | le foto ufficiali della famiglia Sharma e il video del panel con i protagonisti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix ha condiviso ledi2 e ildelcon iche è stato trasmesso durante l'evento TUDUM.2 arriverà su Netflix nel 2022 e online sono state condivisi le prime, in cui debutta la, e ildelcon iorganizzato per l'evento in streaming TUDUM che si è svolto il 25 settembre. Nel filmato si vedono Simone Ashley, Jonathan Bailey, Charithra Chandran e Nicola Coughlan parlare del successo ottenuto dalla serie e parlare dell'esperienza vissuta avvicinandosi alla seconda stagione e sul set. La seconda stagione diha ...

Advertising

zazoomblog : Le prime immagini di Bridgerton 2 un’anteprima sui nuovi protagonisti (foto e video) - #prime #immagini… - cinefilosit : #Bridgerton 2: le prime foto ufficiali e la clip integrale - glooit : Bridgerton 2, ecco le prime foto ufficiali: quando esce su Netflix leggi su Gloo - DrApocalypse : #Bridgerton2, le prime immagini ufficiali - iangxllavich : foto de qualidade do visconde e da viscondessa bridgerton -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton foto

... Anthony(Jonathan Bailey). In un primo momento le sue attenzioni ricadranno su Edwina ... Nellaqui in basso vediamo Anthony e Kate mentre conversano in giardino, mentre nella seconda ci ...... serie che ha fatto impazzire il mondo grazie alle chiappe di Regé - Jean Page , grande assente di una seconda stagione interamente centrata sulla storia d'amore di Anthony(Jonathan ...Netflix ha condiviso le foto ufficiali di Bridgerton 2 e il video del panel con i protagonisti che è stato trasmesso durante l'evento TUDUM. Bridgerton 2 arriverà su Netflix nel 2022 e online sono sta ...Ecco le prime immagini in anteprima della seconda stagione di Bridgerton, la serie Netflix di grande successo, prodotta da Shonda Rhimes.