Bridgerton 2 | ecco il primo trailer della seconda | attesissima stagione

(Di lunedì 27 settembre 2021) Edlo qui, finalmente. Il, piccolo assaggio di quello che, finora, ci era stato solo promesso sulla carta. Guardatelo qui sopra. Nel suo evento globale sui cosa sta preparando per i prossimo mesi, Netflix ha stuzzicato i fan con una scenanuovadi. La, quella dedicata algenitonobile famiglia. E se questo è il tono che ci aspetta, prepariamo i popcorn: ci sarà da divertirsi. I protagonisti di2 Quella che la piattaforma ha anticipato è una scena che dice già molto. Potremmo sottotitolarla: come una ragazza rimette al suo posto un pavone pomposo. Perché Simone Ashley, l’attrice anglo indiana che sarà la protagonista femminile di2 nel ruolo ...

bridgertonbot : RT @361_magazine: #Bridgerton: le prime immagini dalla seconda stagione - 361_magazine : #Bridgerton: le prime immagini dalla seconda stagione - ElleLucrezia : RT @Diregiovani: Ecco tutte le novità svelate all'evento globale #TUDUM di @NetflixIT ?? #TudumNetflix #TUDUM_GlobalFanEvent #EmilyInParis2… - Diregiovani : Ecco tutte le novità svelate all'evento globale #TUDUM di @NetflixIT ?? #TudumNetflix #TUDUM_GlobalFanEvent… - glooit : Bridgerton: ecco un assaggio della Stagione 2 leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton ecco

i principali: Stranger Things Attesissima, la quarta stagione di Stranger Things si apre, ...2 Arriverà nel 2022, invece, una nuova stagione ricca di eventi sociali e scandali targata ...Per il ruolo si era parlato gli attori di colore Regé - Jean Page di '' e Lashana Lynch, la partner di Craig in 'No Time to Die'. Lynch accetterebbe di sicuro con entusiasmo: 'Donna o uomo, ...Da «Emily in Paris 2» a «Bridgerton 2», dall'ultimo atto de «La Casa di Carta» a «Stranger Things 4»: ecco tutte le anticipazioni sulle serie più ghiotte che vedremo nei prossimi mesi ...L'evento globale, Tudum, nel weekend ha riservato tante sorprese. In primis sono state condivise le prima immagini di "Bridgerton 2".