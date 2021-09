Brahim Diaz: “La Champions è la casa del Milan, lo sa tutto il mondo. Abbiamo le armi per battere l’Atletico” (Di lunedì 27 settembre 2021) Brahim Diaz, trequartista del Milan, nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS si è soffermato sul percorso dei rossoneri in Champions League: “Il Liverpool è fortissimo e la partita è stata difficile. Abbiamo fatto fatica all’inizio, ma dopo Abbiamo mostrato il nostro talento. Segnare due reti ad Anfield non è facile: continueremo a lottare nel girone. La Champions è la casa del Milan, lo sa tutto il mondo, e sarà una notte speciale. l’Atletico è un rivale duro, sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Abbiamo le nostre armi, e in più giochiamo in casa”.Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021), trequartista del, nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS si è soffermato sul percorso dei rossoneri inLeague: “Il Liverpool è fortissimo e la partita è stata difficile.fatto fatica all’inizio, ma dopomostrato il nostro talento. Segnare due reti ad Anfield non è facile: continueremo a lottare nel girone. Laè ladel, lo sail, e sarà una notte speciale.è un rivale duro, sarà una gara difficile per entrambe le squadre.le nostre, e in più giochiamo in”.Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

