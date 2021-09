Boxe, Scardina sabato a Milano per la cintura dei supermedi: “Il mio sogno è combattere per il titolo mondiale in Italia” (Di lunedì 27 settembre 2021) Daniele Scardina torna all’Allianz Cloud di Milano dopo essere salito sul ring meneghino e aver vinto per knock out tecnico contro lo spagnolo Cesar Nunez a febbraio e stavolta affronta il tedesco Jurgen Doberstein per il titolo vacante intercontinentale WBO dei pesi supermedi sulle dieci riprese nella Milano Boxing Night che verrà trasmessa su Dazn: “Il mio sogno è combattere per il titolo mondiale in Italia”, dice il pugile Italiano, che poi parla dell’imminente match contro il tedesco: “Ho saputo di affrontarlo due mesi fa. Avrei dovuto affrontare un altro avversario, poi mi hanno detto che Jurgen Doberstein lo avrebbe sostituito. Ho visto alcuni suoi combattimenti e devo dire che è un buon pugile. ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Danieletorna all’Allianz Cloud didopo essere salito sul ring meneghino e aver vinto per knock out tecnico contro lo spagnolo Cesar Nunez a febbraio e stavolta affronta il tedesco Jurgen Doberstein per ilvacante intercontinentale WBO dei pesisulle dieci riprese nellaBoxing Night che verrà trasmessa su Dazn: “Il mioper ilin”, dice il pugileno, che poi parla dell’imminente match contro il tedesco: “Ho saputo di affrontarlo due mesi fa. Avrei dovuto affrontare un altro avversario, poi mi hanno detto che Jurgen Doberstein lo avrebbe sostituito. Ho visto alcuni suoi combattimenti e devo dire che è un buon pugile. ...

