Borsa: Europa positiva ma rallenta, future Usa incerti (Di lunedì 27 settembre 2021) Restano positive, anche se rallentano, le principali Borse europee, mentre la seduta a Wall Street si prospetta incerta, a guardare i future, con in positivo il Dow Jones e in negativo lo S&P 500 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa positiva ma rallenta, future Usa incerti In Europa la Piazza migliore è Madrid (+1,1%), seguita da Francoforte (+0,4%), il giorno dopo le elezioni in Germania, che hanno sancito la vittoria della Spd. Parigi (+0,3%) e Londra che è piatta. ...

Future USA contrastati. Focus su titoli ciclici Così come in Europa, gli investitori sono orientati verso settori economicamente sensibili, con i ... Dopo l'apertura della Borsa, la Federal Reserve di Dallas pubblicherà la valutazione dello stato di ...

