Bonus collaboratori sportivi | ultimissime sui pagamenti | lettera aperta a Draghi

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’odissea relativa alpare non avere ancora una fine, sebbene nei giorni scorsi si era sperato in una risoluzione imminente deirelativi alle incongruenze Inps. Dalla sua Paola De Caro, la collaboratrice sportiva che più di tutte vi ha messo la faccia in questo periodo con le istituzioni, con Sport e Salute e con i suoi colleghi per cercare di risolvere le questioni più pressanti, ha deciso, esausta, di scrivere unaal Presidente, di seguito le sue parole in cui evidenzia la grande difficoltà che ancora oggi, a distanza da mesi della riapertura delle palestre, stranno affrontando i, che attendono ipregressi e che lamentnao ...

Advertising

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus collaboratori sportivi: le ultime novità sui pagamenti delle incongrue… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus collaboratori sportivi, c'è un dato positivo per i pagamenti incongrue… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus collaboratori sportivi: la beffa sui pagamenti delle incongruenze Inps… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus collaboratori

TiroLiberoWeb

...non abbia solo l'imperativo di riuscire ad entrare in sintonia emotiva con i propri, ... l'attenzione all'ambito familiare negli interventi di welfare (come ilbebè, il birthday off ...EBOOK I Focus di Norme & Tributi Scopri di più SPECIALE TELEFISCO, 110% e aiuti per ripartire ...in proporzione ai metri quadrati occupati dal singolo professionista e dai suoi(50% ...Dopo il riaddebito delle spese anti-Covid sostenute da giugno ad agosto da un solo professionista necessario suddividere anche il tax credit.Il taglio del cuneo fiscale e la Legge di Bilancio 2021 hanno apportato alcune modifiche a quello che viene chiamato Bonus Renzi, una buona notizia è che il valore del contributo è salito a 100 euro.