Bonus auto usate fino a 2000 euro: ecco come funziona (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Bonus auto 2021 è stato un grande successo. La misura volta ad incentivare l'acquisto di un auto nuova non inquinante è stata molto apprezzata. Ed ora si passa anche alle auto usate con un nuovo eco Bonus in partenza. Dalle ore 10 del 28 Settembre i concessionari accedendo alla piattaforma potranno prenotarsi per gli incentivi. Ma a chi spettano? come funziona? Bonus auto usate: a chi spetta L'incentivo è dedicato all'acquisto di un auto usata non inquinante quindi con classe di emissione non inferiore a euro 6 con rottamazione delle vecchia auto. A gestire l'agevolazione sarà proprio il concessionario che riconoscerà il contributo al compratore ...

