Bonomi: "Non serve salario minimo ma agire su contratti. Italia può assumere leadership in Europa" (Di lunedì 27 settembre 2021) "Noi dobbiamo spingere sulla crescita. La crescita deve essere un'ossessione per questo Paese" spiega il Presidente di Confindustria Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) "Noi dobbiamo spingere sulla crescita. La crescita deve essere un'ossessione per questo Paese" spiega il Presidente di Confindustria

Advertising

GIConfindustria : Carlo Bonomi #Confindustria2021 | La nostra scuola peggiora da decenni ed è spesso disegnata per chi ci lavora e no… - RaiNews : 'La crescita deve essere un'ossessione per questo Paese' spiega il Presidente di Confindustria #Bonomi - LaStampa : Bonomi, Confindustria: “Non si può morire andando a lavorare” - messveneto : Bonomi, Confindustria: “Non si può morire andando a lavorare”: «Ritengo opportuno intervenire ex ante e non ex post… - e7f99033356947d : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Non stia troppo allegra signora ! Che i figli di troie di Confindustria e Bonomi vogli… -