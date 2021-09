(Di lunedì 27 settembre 2021) A seguito delle diverse istanze pervenute dal presidente dell’associazione “Basta poco”, Antonio Abbonato e dal componente della Consulta della frazione di San Martino delle Scale, Bartolo Belmonte, questa mattina, sono intervenuti glidel Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’assessorato Agricoltura per l’avvio delle operazioni di bonifica presso lapubblica didei. A farlo sapere è il deputato di Forza Italia Mario Caputo. Il componente della commissione parlamentare “Attività Produttive” stamattina ha eseguito un sopralluogo all’interno dell’unico spazio pubblico didei. “Si tratta di operazioni di pulizia e diserbamento – spiega il parlamentare – alle quali seguiranno interventi di potatura degli alberi per il completamento ...

infoiteconomia : Bonificata la villetta di Piano Geli da operai regionali - monrealeatoday : Bonificata la villetta di Piano Geli da operai regionali -

Ultime Notizie dalla rete : Bonificata villetta

MonrealeLive

... questa mattina, sono intervenuti gli operai del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell'assessorato Agricoltura per l'avvio delle operazioni di bonifica presso lapubblica di ...... questa mattina, sono intervenuti gli operai del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell'assessorato Agricoltura per l'avvio delle operazioni di bonifica presso lapubblica di ...Domenica 26 settembre appuntamento nei giardini della maestosa e storica Villa Lampedusa. Il Lighea è la nuova realtà palermitana in cui la parola d'ordine è qualità. Tanta buona musica live ...Da ieri mattina in zona sono nuovamente ricomparsi rifiuti. I primi materassi, bottiglie di plastica, cartacce.