Bon bon gelatinosi all'arancia: i dolcetti pronti in 5 minuti (Di lunedì 27 settembre 2021) Avete mai sentito provato i bon bon gelatinosi all'arancia? Si tratta di dolcetti che sapranno accontentare anche i palati più esigenti per la loro bontà. Un dessert molto fresco che consente di abbinare frutta e dolce, ottenendo un risultato davvero favoloso! Per prepararle servono soltanto 4 ingredienti. Niente farina e latte. Pochissimo burro e farina di cocco per la decorazione. L'ideale è accompagnarle ad una tazza di tè oppure ad una tisana calda. Curiose? Iniziamo! Bon bon gelatinosi all'arancia: ingredienti e preparazione Curiose di sapere come si preparano? Iniziamo! arance, 2 zucchero semolato, 3 cucchiai amido di mais, 3 cucchiai burro, 40 g acqua, q.b. zucchero a velo, q.b. farina o scaglie di cocco, q.b. Tagliate le 2 arance a metà e, poi, spremetele e versare il succo dentro una ...

