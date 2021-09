Bologna | ufficiale | Sabatini lascia il club | nessun rinnovo contrattuale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Walternon sarà più il responsabile dell’area tecnica del, come comunicato dalper via. La ‘Free 2 Be Holdings Inc’, infatti, ha pubblicato una nota sul sito del, definendo chiaramente la situazione e precisando la comune volontà verso il termine del rapporto professionale tra le parti. Joey Saputo, presidente della società emiliana, ha rito alcune dichiarazioni in merito all’operato di: “Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato al, anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro. Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune ...

Advertising

sportface2016 : #Bologna, ufficiale: Walter #Sabatini lascia il club - MomentiCalcio : Ufficiale, #Sabatini lascia il #Bologna - DavideFalchieri : RT @Mousse81: #BolognaFc Ultim'ora, ufficiale: Walter Sabatini non sarà più il responsabile dell'area tecnica del Bologna (e del CF Montrea… - bologna_sport : Arriva il divorzio fra il Bologna e Sabatini - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Si separano le strade del Bologna e del dirigente Walter Sabatini -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna ufficiale

... il campionato degli azzurri era partito con un successo in casa del, poi il ko contro la ... In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittentedel campionato Primavera 1, metterà a ...Leggi Anche dal blog di Stefania Limiti Trattativa Stato - Mafia, guardiamo al processo di: ... La storiografiatende a nascondere e a sminuire affermando una ovvietà, ossia che la ...Walter Sabatini non sarà più il responsabile dell'area tecnica del Bologna, come comunicato dal club per via ufficiale. La 'Free 2 Be Holdings Inc', infatti, ha pubblicato una nota sul sito del club, ...Walter Sabatini e il Bologna si diranno addio. Il direttore generale del club ha il contratto in scadenza e dal club è arrivata la conferma che l'accordo di consulenza con Bologna e Toronto non sarà ...