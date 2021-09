Bologna - Sabatini | il divorzio è ufficiale

(Di lunedì 27 settembre 2021)- Aria pesante a, con la squadra in ritiro dopo il ko 4 - 2 di Empoli e la notizia dell'addio di Walterche scuote l'ambiente rossoblù. Si separano in manierale ...

... altro club di proprietà di Joey Saputo) e il, con la controllante dei due club che ha ufficializzato l'addio acon questa nota: "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di ...... dall'ex presidente della Virtus, di cui era tifosissimo, Claudio, fino al responsabile ... La newsletter del Corriere diSe vuoi restare aggiornato sulle notizie die dell'...Walter Sabatini non sarà più un consulente di mercato del Bologna e si chiude oggi la sua avventura nella piazza emiliana a seguito di una scelta consensuale. Ecco il succinto comunicato dei rossoblù.Tempo di Lettura: < 1 minuto Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna FC 1909 e CF Montréal, ha comunicato che il contratto di consulenza con Walter Sabatini, di comune accordo, non ...