Bologna, Mihajlovic rischia grosso: c’è già il sostituto (Di lunedì 27 settembre 2021) Traballa la panchina di Mihajlovic. Non basta l’11esimo posto in classifica per il Bologna a pari punti con la Juventus. Pesano – e tanto – i 14 gol subiti in 6 partite di Serie A -, culminati soprattutto dalla goleada subita contro l’Inter per 6-1 e l’ultima, 4-2 contro l’Empoli. La difesa storicamente è un serio problema per Mihajlovic, il quale non è nuovo a queste goleade subite. E stavolta rischia di pagarle a caro prezzo! Mihajlovic, contro la Lazio il probabile ultimatum Già domani il Bologna dovrebbe ritrovarsi: è previsto infatti un ritiro per preparare al meglio la difficile partita contro la Lazio di Sarri, vittoriosa per 3-2 nel derby. La sconfitta, soprattutto se con tante reti al passivo, potrebbe costare seriamente l’esonero per il serbo. Il presidente Saputo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Traballa la panchina di. Non basta l’11esimo posto in classifica per ila pari punti con la Juventus. Pesano – e tanto – i 14 gol subiti in 6 partite di Serie A -, culminati soprattutto dalla goleada subita contro l’Inter per 6-1 e l’ultima, 4-2 contro l’Empoli. La difesa storicamente è un serio problema per, il quale non è nuovo a queste goleade subite. E stavoltadi pagarle a caro prezzo!, contro la Lazio il probabile ultimatum Già domani ildovrebbe ritrovarsi: è previsto infatti un ritiro per preparare al meglio la difficile partita contro la Lazio di Sarri, vittoriosa per 3-2 nel derby. La sconfitta, soprattutto se con tante reti al passivo, potrebbe costare seriamente l’esonero per il serbo. Il presidente Saputo ...

Advertising

infoitsport : Serie A, caos a Bologna: Sabatini se ne va sbattendo la porta. Mihajlovic resta, per ora… - TuttoHellasVer1 : Bologna: panchina di Mihajlovic a rischio, il pole Ranieri - MomentiCalcio : Bologna, balla la panchina di Sinisa Mihajlovic: in caso di esonero pronto Claudio Ranieri - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna, in bilico la panchina di Mihajlovic: in caso di esonero il primo nome è Ranieri - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic rischia: piace Ranieri: Il Bologna, dopo l'addio di Sabatini, pensa... -